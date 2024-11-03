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محافظات

مصرع طالب بسلاح أبيض على يد زميله داخل مدرسة في بورسعيد

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقي طالب بمدرسة الميكانيكية بنين بمحافظة بورسعيد، مصرعه، صباح اليوم الأحد، اثر تلقيه طعنة نافذة من زميله داخل المدرسة.

وتبين أن المجني عليه يدعى محمد عمر مهران، والطالب المتهم بقتله بطعنة نافذة في القلب يدعى "ع.ن.ع" وكلاهما طالبان بالصف الأول في المدرسة.

وأكد الدكتور محمد محسن، مدير مستشفي الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، وصول الطالب المجني عليه إلى المستشفى في حالة سيئة جدًّا متأثرًا بجراحه، وأن أطقم الرعاية الطبية حاولت انقاذه إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه وهبوط فى الدورة الدموية أدت لتوقف عضلة القلب نتاج الإصابة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها تجاه الواقعة، ووضعت الجثة تحت تصرفها بمشرحة المستشفى، هذا وقد كلف اللواء ضياء زامل، مدير مباحث بورسعيد، فريق بحث بسرعة ضبط المتهم والوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

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الاجراءات القانونية بورسعيد توقف عضلة القلب محافظة بورسعيد منظومة التأمين الصحي الشامل

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