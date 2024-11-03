"كتاب مصر" يناقش المرأة في الترات الشعبي ودورها في السير الشعبية

أعلن الدكتور علاء عبد الهادى نقيب اتحاد كتاب مصر وشعبة أدب البادية والتراث الشعبي برئاسة الكاتب أبوالفتوح البرعصى عن إقامة الفعالية الثقافية لشهر نوفمبر لعام 2024 تحت عنوان “المرأة فى التراث الشعبى ودورها فى السير الشعبية”.

ويشارك في الندوة الدكتور خالد أبو الليل أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة القاهرة والدكتور محمد حسين هلال أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة بنى سويف، والفنانة وراوية مربعات السيرة الهلالية والعزف على آلة الربابة صفا هلال وذلك بمصاحبة ضابط الإيقاع طارق المنشاوي.

وذلك في حضور أعضاء هيئة المكتب وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء شعبة أدب البادية والتراث الشعبى وأعضاء الشعب واللجان بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وكوكبة من محبى شعبة أدب البادية والتراث الشعبي، وذلك فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر ٢٠٢٤ بمسرح النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بالزمالك.