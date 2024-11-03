انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية للمرحلة الثانوية والإعدادية بالدقهلية

‏انطلقت العملية الانتخابية للاتحادات الطلابية على مستوى المديرية للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ للمرحلة الثانوية والإعدادية في مدارس محافظة الدقهلية.

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‏وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بصقل القيادات الطلابية ونظرًا لأهميتها والدور المحوري الذي تلعبه لغرس قيم الديمقراطية واحترام الرأي في نفوس أبنائنا الطلاب.

انطلاق العملية الانتخابية للاتحادات الطلابية

حيث انطلقت اليوم فعاليات لقاءات مؤتمر صقل القيادات الطلابية تمهيدًا لإجراء العملية الانتخابية للاتحادات الطلابية على مستوى المديرية للعام الدراسي الحالي للمرحلة الثانوية والإعدادية حيث تبدأ الخطة بإلقاء الضوء على القرار الوزاري رقم ٦٢ الصادر بتاريخ ‏٢٧ / ٢ / ٢٠١٣ بشأن الاتحادات الطلابية والريادة واستكمال تشكيل اللجان وفتح وغلق باب الترشيح وتوزيع طلبات الترشيح وعرض البرنامج الانتخابي للمرشحين.

تشكيل اللجان وفتح وغلق باب الترشيح وتوزيع طلبات الترشيح وشرح كل ما يتعلق بالانتخابات

‏تتم الفعاليات برعاية الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية وتحت إشراف دكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات، وعبد الغني الغازي موجه عام التربية الاجتماعية وعماد عارف مدير الاتحادات الطلابية.

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