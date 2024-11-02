وكيل تعليم سوهاج يتابع انتظام الدراسة بمدارس المحافظة

أكد" الدكتور محمد السيد " وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن سياسة الباب المفتوح وحل جميع مشاكل المواطنين وتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بتقليل كثافة الفصول وسد العجز فى جميع المدارس هى أساس العمل خلال الفترة القادمة بما يضمن استقرار وانتظام العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة.

وكيل تعليم سوهاج يشدد على حل مشاكل المواطنين والمتابعة اليومية

وشدد خلال الاجتماع على ضرورة الاستجابة الفورية وحل جميع مشاكل المواطنين والمتابعة اليومية لمديري ووكلاء الإدارات لمختلف المدارس للاطمئنان على استقرار وانتظام العملية التعليمية وتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بتقليل كثافة الفصول والاستغلال الأمثل للفراغات الموجودة بالمدارس ذات الكثافة العالية.

الدكتور محمد السيد يطالب بالتنسيق بين مختلف العاملين والموجهين بالإدارات التعليمية

وطالب" وكيل تعليم سوهاج" بضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف العاملين والموجهين بالإدارات التعليمية خلال المتابعة اليومية للمدارس لحل جميع المشاكل وإزالة أى معوقات تؤثر سلبًا على انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

وتابع الدكتور محمد السيد ضرورة المتابعة والمراجعة المستمرة لتنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بسد العجز للمعلمين فى مختلف مدارس المحافظة وذلك بالاستعانة بمعلمى الحصة وفق القواعد المنصوص بها فى القرارات الوزارية.

وكيل تعليم سوهاج يوجه بصرف جميع المستحقات المالية لمعلمى الحصة

ووجه وكيل تعليم سوهاج بضرورة متابعة صرف جميع المستحقات المالية لمعلمى الحصة وتنفيذ كافة خطط العمل الخاصة بالصيانة البسيطة بمدارس المحافظة، مشددا على ضرورة المتابعة اليومية للاطمئنان على النظافة العامة داخل وخارج المدارس.

يذكر أنه جاء ذلك خلال اجتماعه بمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية المختلفة بديوان المديرية بحضور ماهر عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية وفاضل النحاس مدير عام التعليم العام وياسر أمين مدير عام الشؤون المالية والإدارية وعلاء أبو العجب مدير إدارة الأمن بديوان المديرية.

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