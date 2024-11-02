تعليم البرلمان تبدأ مناقشة بيان الوزير أمام الجلسة العامة في الشهر الماضي

تبدأ لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، مناقشة بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الذي ألقاه أمام المجلس في أكتوبر الماضي.

مشاركة وزير التعليم في اجتماعات اللجنة البرلمانية

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع محمد أحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للرد على استفسارات النواب، بشأن ما عرضه خلال الجلسة العامة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إحالة بيان وزير التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

مناقشة بيان وزير التعليم في مجلس النواب

ودعا رئيس مجلس النواب، لجنة التعليم، إلى ضرورة البدء في عقد اجتماعات مناقشة البيان، ودعوة الوزير، مع إمكانية حضور أي عضو في المجلس يرغب في المناقشة.

وزير التعليم يؤكد انتظام الدراسة بجميع المدارس

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، في بيانه أمام جلسة النواب، أن الدراسة منتظمة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، قائلا: “لا يوجد فصل بدون مدرس بجميع المحافظات”.

وأعلن وزير التعليم، أنه تم إعادة الهيكلة بالكامل في مدارس الثانوي، مشيرًا إلى أن نسبة الحضور كانت 10% في السابق، بينما وصلت إلى 85% بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير التعليم، أن أحد أدوات لمواجهة الكثافة الطلابية، الاستعانة بالمدارس الثانوية وهي مدارس مجهزة بأحدث الأجهزة.

كما أكد عبد اللطيف أن مصر لديها أكبر نظام تعليمي في إفريقيا، مشيرًا إلى أن العملية التعليمية بها 25 مليون طالب، فضلًا عن 550 ألف فصل، و843 ألف معلم.

مشكلة الكثافة الطلابية

وأوضح وزير التعليم، أن أكبر التحديات أمام العملية التعليمية، هي الكثافة الطلابية التي وصلت لـ200 طالب في بعض المحافظات، و160 في محافظات أخرى.

عجز أعداد المعلمين

وأشار إلى أنه من بين التحديات كذلك، عجز أعداد المعلمين، والذي وصل إلى نحو 460 ألف معلم.

حل أزمة كثافة الفصول

وكشف الوزير جهود حل أزمة الكثافات داخل الفصول، من خلال حصر الفراغات، ونظام الفترة الممتدة حتى الخامسة مساء، فضلًا عن تغيير مواعيد الإجازات في عدد من الإدارات التعليمية.

وأكد وزير التعليم، أنه يتم التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية من أجل بناء 15 ألف فصل سنويًّا.

وأعلن الوزير أمام مجلس النواب، أن 99% من مدارس مصر أقل من 50 طالبا في الفصل، مشيرا إلى أنه تم استحداث 98 ألف فصل جديد.

وأشار إلى أنه تم سد عجز 90% من المعلمين في الفترة الأخيرة، ولا يوجد فصل لا يوجد به مدرس مادة أساسية، من خلال زيادة عدد الحصص، وكذلك فتح الباب أمام معلمي الحصة وغيرها.