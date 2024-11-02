تقديم 9956 خدمة طبية مجانية للمواطنين في أسيوط خلال أكتوبر

تابع الدكتور أحمد سيد موسى، مدير عام القومسيون الطبي بأسيوط، يرافقه المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير شئون مقدمي الخدمة الطبية بالمحافظة، الخدمات المقدمة والعاملين المكلفين بتقديم الخدمة للمترددين علي القومسيون الطبي، تحت إشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.



1000 مريض يترددون علي القومسيون الطبي يوميا

وخلال تصريحاته أكد الدكتور أحمد سيد موسي مدير المجلس الطبي، أن نسبة التردد اليومي علي المجلس حوالي 1000 مريض يترددون علي القومسيون وأحيانا يصل إلى 2000 مواطن يوميًا بمرافقي المرضى، للحصول على خدمات متعددة للمواطنين، موضحًا أن القومسيون الطبي العام بأسيوط قدم 9956 خدمة للمترددين عليه خلال شهر أكتوبر.

خدمات القومسيون الطبي خلال شهر أكتوبر

تمثلت خدمات القومسيون الطبي في تقديم خدمة لـ2135 مواطنا من المتقدمين للكشف للحصول علي رخصة سائق مهني و604 طلاب من المعهد الفني الصحي و1043 مواطنا من المتقدمين للحصول علي كارت الخدمات المتكاملة و1946 مواطنا من المتقدمين للحصول على برنامج تكافل وكرامة و3730 مواطنا من المتقدمين للحصول على قرار علاج نفقة الدولة و432 مواطنا من المتقدمين للحصول على سيارات مجهزة طبيًا و41 مواطنا من المتقدمين للحصول على رخصة سلاح ناري و11 من المتقدمين للحصول على معاش قوات مسلحة، و14 مواطنا من المتقدمين للحصول على اجازات مرضية ورعاية لصيقة.

تفعيل خدمة الأرشفة الإلكترونية

وأشار مدير المجلس الطبي إلي أنه تم تفعيل خدمة الأرشفة الإلكترونية، والتي عملت على توفير الوقت والجهد لطالب الخدمة، وكذلك خدمة النداء الآلي لترتيب حجز الفحص الخاص لكل مواطن، لضمان الشفافية والمساواة بينهم، وكذلك شاشات تعرض لوحات إرشادية لتسهيل توفير كافة المعلومات لحصول المواطن على الخدمة.

وأضاف مدير المجلس الطبي : إنه مع التحول الرقمي، أصبحت الخدمة تقدم بشكل منظم وأفضل، حيث يقوم المواطن بحجز الكشف عن طريق الموقع الإلكتروني، الذي يحدد له اليوم الخاص بالفحص الطبي، وبحضور المواطن في اليوم المحدد بالرقم الحجز، وعبر النداء الآلي يتم استدعاء الأرقام بالترتيب.

رفع كفاءة البنية التحتية للقومسيون الطبي العام

وخلال تصريحاته قال المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير شئون مقدمي الخدمة الصحية بالمحافظة: إنه تم رفع كفاءة البنية التحتية للقومسيون الطبي العام بالمحافظة من الغرف الطبية والمعامل، ومدها بأحدث الأجهزة لتسهيل سرعة إصدار التقارير الطيبة، من بينها معمل سحب عينات السموم والمخدرات، وغرف الفحص الطبي مثل فحص الأمراض النفسية والعصبية وغيرها من التخصصات الطبية.

وأشار السيوطي إلي أن الجولة شملت بعض المكاتب الفنية والإدارية بالقومسيون ومناظرة العاملين بها لمعرفة أهم معوقات العمل التي تواجههم، وتم مقابلة المواطنين المتقدمين لعمل الفحص الخاص باستخراج كارت الخدمات المتكاملة، لمعرفة أي شكاوى لهم أو اقتراحات لتطوير منظومة الكشف داخل أقسام القومسيون الطبي، مشددًا على سرعة إنهاء الإجراءات الإدارية وحسن معاملة المترددين وتقديم أفضل خدمة طبية لجموع المواطنين.

وأكد السيوطي أن القومسيون الطبي العام يوفر العديد من الخدمات تتضمن استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الهمم، والمناظرة الطبية لراغبي الحصول على الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وغيرها من الخدمات الصحية.

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