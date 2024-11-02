أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالإسماعيلية

أسفر حادث انقلاب السيارة المكروباص الذى وقع على طريق الإسماعيلية الصحراوي وتحديدا وصلة أبو سلطان عن إصابة كل من:

ابراهيم محمد ابراهيم قمة فايد 39 اشتباه كسر بالذراع اليمنلا والبنصر الأيمن، وعبدالرحمن علي أحمد كسفريت 40 اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبدالرحيم علي أحمد كسفريت 34 كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحيي علي إبراهيم كسفريت 25 اشتباه كسر بالفقرات العنقية والكوع الأيسر، وممدوح علي ابراهيم كسفريت 24 اشتباه كسر بالكاحل الأيسر، ومريم علي حافظ فنارة 21 كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وياسمين جمال أحمد كبريت 41 اشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمات بالجسم، وإيمان الصغير رشدي كسفريت 38 جرح قطعي 3 سم بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعفاف رمضان أحمد فنارة الميناء 39 كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

باقى أسماء المصابين

بالإضافة إلى إصابة محمد جمال موسى الجلالة السويس 25 اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم، أفكار داوود عطية الجلالة السويس 35 كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالله مجدي كمال الجلالة السويس 24 كدمات وسحجات متفرقة بالجسم





وكان قد أصيب 12 شخصا، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وقع قبل قليل، بوصلة أبوسلطان بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

إخطار بانقلاب ميكروباص

وكانت الأجهزة الامنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على وصلة أبو سلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ 9 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة 12 راكبا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.



نقل المصابين إلى المستشفى

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث ، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ