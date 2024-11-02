الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميسي يعود للظهور في برشلونة من جديد، تعرف على القصة

ميسي, فيتو
ميسي, فيتو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، بأن الأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، سيعود إلى ناديه الأسبق برشلونة، في مناسبة استثنائية، خلال نوفمبر الجاري. 

ورحل ميسي عن صفوف البارسا في صيف 2021، بعد انتهاء عقده، ليلعب بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي بين 2021 و2023، قبل انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن ميسي سيحضر الاحتفال بمرور 125 عامًا على تأسيس برشلونة، يوم 29 من الشهر الحالي.


وأضافت الصحيفة أن الحفل سيقام في مسرح "ليسيو"، بحضور العديد من أساطير برشلونة.

ولم تعلن إدارة البلوجرانا رسميًا أي تفاصيل بشأن الاحتفالية، حتى الآن.

ويمر الفريق الكتالوني بفترة رائعة حاليا، لا سيما بعد انتصاره الكاسح على بايرن ميونخ (4-1) وريال مدريد (4-0)، في دوري أبطال أوروبا والليجا على الترتيب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ليونيل ميسي برشلونة باريس سان جيرمان ميسي ريال مدريد

مواد متعلقة

نيمار بجوار ميسي وسواريز، مدرب انتر ميامي يكشف الحقيقة

برقم خيالي، ريال مدريد يدرس تعويض توني كورس بزميل ميسي

الأكثر قراءة

هل يحدث تعويم للجنيه خلال الفترة المقبلة؟ خبير اقتصادي يوضح

جهاد جريشة يوضح لـ فيتو أبرز الحالات الجدلية في مباراة الأهلي وسيراميكا

الأرصاد الجوية تكشف خريطة الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري

اندلاع حريق في عقار بشارع جمال عبد الناصر بالسلام

الأمن يفحص فيديو لسائق يقود ميكروباص أعلى كوبرى مشاة

خالد الغندور: جوميز يرفض مشاركة رباعي الزمالك في التدريبات الجماعية

شقيق العامري فاروق يفجر مفاجأة بشأن منصب نائب رئيس الأهلي

الحرس الوطني يعلن حالة الطوارئ بعد إضرام النيران في صناديق اقتراع بواشنطن

منوعات

المزيد

ولادة طفل عراقي بقلبين، ومصير مروع لحياته

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوى على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

العشرات في عداد المفقودين، إسبانيا تنفذ أكبر عملية إنقاذ لضحايا الفيضانات

رصاص ودماء، احتفالات الهالوين في أمريكا تتحول إلى فوضى

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 2/11/2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 2-11-2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 2/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. انفراجة في توفير أدوية مرضى السكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الشعر الطويل في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية

منها في الصلاة والشكر، ما أنواع السجود وسننه وفضائله؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads