الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رياضة

دي يونج يعود لتشكيل برشلونة الأساسي أمام إسبانيول

دي يونج
دي يونج

 أكدت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، أن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة قرر الدفع بالهولندي فرينكي دي يونج أساسيًا ضد إسبانيول.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة منافسه فريق إسبانيول، يوم الأحد المقبل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب مونتجويك.

وتأتي مباراة ديربي مدينة كتالونيا بين فريقي برشلونة وإسبانيول، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن فرينكي دي يونج سيتواجد في تشكيل برشلونة الأساسي للمرة الأولى هذا الموسم تحت قيادة هانز فليك.

 

ولعب فرينكي دي يونج مع فريق برشلونة هذا الموسم 4 مباريات منذ العودة من الإصابة، وشارك في الأربع مباريات كلاعب بديل في الشوط الثاني.

وكانت أخر المباريات التي شارك فيها فرينكي دي يونج في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، حيث شارك في بداية الشوط الثاني وصنع الفارق مع الفريق لينتصر البارسا برباعية نظيفة.

وتابعت الصحيفة الإسبانية،  أن أيضًا داني أولمو يملك بعض الحظوظ للتواجد أساسيًا ضد إسبانيول، ولكن حظوظه أقل من لاعب الوسط الهولندي، خاصة وأن أولمو عاد من الإصابة مؤخرًا.

 

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