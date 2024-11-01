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رياضة

برشلونة يفقد نجمه أمام إسبانيول في الديربي

برشلونة يفقد نجمه
برشلونة يفقد نجمه امام اسبانيول فى الديربي

كشفت بعض التقارير الصحفية، عن غياب جديد يضرب صفوف فريق برشلونة قبل مواجهة الديربي ضد إسبانيول، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في الليجا.

وفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن إريك جارسيا غاب عن تدريبات برشلونة قبل مواجهة إسبانيول بيومين فقط، وأنه سيغيب بشكل رسمي عن تلك المباراة.

وتابعت الصحيفة، بأن هانز فليك كان يريد إجراء بعض المداورات في التشكيل ضد إسبانيول، وأن وجود إريك جارسيا كان سيمنحه بعض الحرية لإجراء ذلك في الوسط أو الدفاع.

وأكدت صحيفة آس، أن إريك جارسيا حاليًا يعمل على التواجد في مباراة النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا أو ريال سوسيداد في الليجا قبل التوقف الدولي.

وتواجد إريك جارسيا في مواجهة النجم الأحمر سيكون أمر صعب، إلا أن الهدف هو مشاركته في مباراة ريال سوسيداد، ليكون قد تعافى بشكل كامل من الإصابة.

وكان إريك قد تعرض للإصابة قبل مباراة الفريق أمام إشبيلية في الدوري الإسباني، وذلك قبل مواجهة ريال مدريد.

ويلتقي فريق برشلونة مع منافسه فريق إسبانيول، يوم الأحد 3 نوفمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب مونتجويك، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر.

ويتواجد فريق برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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برشلونة إيريك جارسيا الدوري الإسباني

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