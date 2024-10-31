الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رياضة

منتخب الشباب يستدعي مهند محمد لاعب المقاولون

مهند محمد لاعب المقاولون،
مهند محمد لاعب المقاولون، فيتو

تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًّا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء لاعبه مهند محمد، للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وينتظم منتخب مصر للشباب في معسكر مفتوح بداية من 31 أكتوبر، يليه المعسكر المغلق، وخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 إلى 27 نوفمبر المُقبل.

 

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز المعاون لميكالي كلًّا من مواطنيه: ريكاردو المدرب العام، وموسيس مدرب الحراس، وليوناردو مخطط الأحمال وجواو محلل الأداء، ومعهم المدرب الوطني علاء عبده، وخالد سرحان المترجم، وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي، ود.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي، وخالد خفاجي للتدليك، وأحمد إيهاب وعمرو سلمان الإداريين، وعلاء سعيد مدير المهمات.

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