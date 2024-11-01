الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الشباب يواصل تدريباته استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا

منتخب مواليد 2005،
منتخب مواليد 2005، فيتو

واصل منتخب الشباب لكرة القدم مواليد 2005، تدريباته اليوم الجمعة تحت قيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني فى المعسكر المفتوح، الذي انطلق أمس بمشروع الهدف بمدينة أكتوبر فى إطار استعداداته للمشاركة فى تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة. 

تدريبات تكتيكية وجمل خططية

وأدى منتخب 2005 تدريبه اليوم والتي ركز خلالها ميكالي على النواحي التكتيكية وتحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية، التي ينوي تطبيقها خلال مباريات الفريق في تصفيات شمال إفريقيا. 

موعد إنطلاق تصفيات شمال إفريقيا

وتنطلق مباريات تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كاس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة يوم 14 نوفمبر الجاري بمشاركة منتخبات: مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.

ميكالي يتحدث مع لاعبي منتخب الشباب، فيتو
ميكالي يتحدث مع لاعبي منتخب الشباب، فيتو

25 لاعبا في معسكر منتخب مصر للشباب

وضمت قائمة منتخب الشباب بمعسكر مشروع الهدف تواجد 25 لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب الله وحازم جمال ومحمد المنشاوي فى حراس مرمي ومحمد إبراهيم ومحمد سمير ومهاب سامي ومحمود لبيب وعبد الله بوستانجي وأحمد عابدين وزياد خالد ومعتز محمد وأحمد وحيد ومحمد السيد وفارس خالد ومروان محمود ومهند محمد ومحمد عبد الله وأحمد شرف وحسام حسن ومحمد زعلوك وعمر فتحي عموري

ثلاثة محترفين ينضمون لاحقا

ومن المقرر أن يلتحق بالمعسكر اللاعبين المحترفين سليم طلب المحترف فى هيرتا برلين الالماني وعمرو بيبو المحترف فى آراو السويسري وعمر خضر المحترف فى استون فيلا الانجليزي فور وصولهم من أنديتهم وسيف عصام عقب تماثله للشفاء.

ويعتبر هذا المعسكر هو الثاني تحت ولاية ميكالى الذى تعاقد معه اتحاد الكرة من أجل بناء جيل قوي على غرار ما فعله مع المنتخب الأوليمبي الفائز بالمركز الرابع فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

منتخب الشباب منتخب 2005 مشروع الهدف بمدينة أكتوبر تصفيات شمال افريقيا كاس الامم الافريقية تحت 20 سنة موعد إنطلاق تصفيات شمال إفريقيا

مواد متعلقة

منتخب الشباب يستدعي مهند محمد لاعب المقاولون

الجمعة انطلاق معسكر منتخب 2005 استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا

منتخب 2005 يدخل معسكرا مغلقا بالسويس استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا

ميكالي يواصل التنقيب عن المواهب لبناء جيل واعد في منتخب الشباب

الأكثر قراءة

خطأ طبيب الأهلي يبعد داري شهرا عن الملاعب

غرق باخرة تجارية مصرية قبالة سواحل ليبيا وإنقاذ 6 من طاقمها

ناصر ماهر يسجل الهدف الأول للزمالك أمام البنك الأهلي

الأرصاد تحذر من سحب رعدية وأمطار غزيرة تضرب مطروح

إصابة طبيب في واقعة الاعتداء على فريق قسم الرعاية بمستشفى الشيخ زايد

تيفو جماهير الزمالك أمام البنك الأهلي: "بكل دقة صوب سهامك حتما ستصيب أهدافك"

سحب ركامية وأمطار رعدية، الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق

جوميز يستبعد شيكابالا من مواجهة البنك الأهلي لهذا السبب

منوعات

المزيد

بعد إحراقه لنسخة من المصحف، روسيا توجه تهمة الخيانة العظمى لمواطن

حال عدم تخطي العروس هذه السن، مدينة صينية تمنح مكافأة نقدية للأزواج

علماء يدرسون إمكانية الحصول على معادن نادرة من البحر الأسود

روسيا تجهز قمرا صغيرا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

التقديم إلكترونيًا، التفاصيل الكاملة لحجز شقق الإسكان المتميز

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. ليفربول ضد ليفركوزن.. الأهلي مع زد.. الزمالك أمام سموحة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معاني كلمة "وراء" في القرآن الكريم؟، الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقتها بتخطي الصعوبات والمتاعب

ما حكم إخفاء درجة جودة السلعة عند بيعها؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads