الأحد 03 نوفمبر 2024
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معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية بدمياط الجديدة

مشروعات تعليمية بدمياط،
مشروعات تعليمية بدمياط، فيتو

كشف  الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة عن معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية بالمدينة.

وأشار إلى أعمال إنشاء المدرسة اليابانية بطاقة (٢٨)  فصلا على مساحة (١٣) ألف متر مربع بالمجاورة الثالثة بالحى الرابع، وبلغت نسب التنفيذ (٩٠٪) والتى تم بدء التنفيذ فى شهر نوفمبر من العام الماضي وبتكلفة اجمالية (١٠٠) مليون جنيه.


وأاشاد رئيس الجهاز بجودة تنفيد الأعمال بمبانى الفصول ومبنى الإدارة والمسرح ومنطقة الملاعب وسرعة نهوها طبقا للمواصفات ورؤية التطوير الجارية بكافة المحاور التنموية بالمدينة.


وأضاف يأتى بناء هذة المدرسة اليابانية كثانى المدارس بمدينة دمياط الجديدة وذلك للنجاح والإقبال الكبير على هذه المدارس التعليمية والتى تعتمد على المناهج التعليمية والتربوية والعملية الحديثة طبقا للتوجيهات والمناهج العلمية لخلق جيل جديد من المبدعين.

 

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