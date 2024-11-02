السبت 02 نوفمبر 2024
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عقارات

رئيس العاصمة الإدارية يكشف سبب عدم طرح أسهمها في البورصة

العاصمة الادارية
العاصمة الادارية الجديدة، فيتو

قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة: إنه تم الانتهاء من 70% من المرحلة الأولى للعاصمة، لافتًا إلي أن عدد السكان وصل إلي 10 ألف نسمة أي ما يزيد على 1500 أسرة، وأن العدد في تزايد يوما بعد يوم.


حلم العاصمة الإدارية 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: العاصمة الإدارية الجديدة حلم تحقق بعدما كانت صحراء منذ 7 سنوات.


هل توجد قروض على شركة العاصمة الإدارية

وتابع: ليس علينا أي قروض للبنوك، نحن صفر قروض، ولدينا سيولة بالبنوك تغطي احتياجاتنا.

 

وعن سبب عدم طرح العاصمة الإدارية بالبورصة، أوضح أن "الطرح في البورصة يأخذ بعض الوقت ويجب تقييم الأصول حتى نقدر الرقم الحقيقي لها في ظل تخفيض الجنيه الفترة الماضية".

 

رئيس العاصمة الإدارية: عدد السكان الآن 1500 أسرة وجميع المرافق متوفرة بالمدينة

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مراجع مالي خارجي للعاصمة الإدارية 

ولفت:"لدينا مراجع مالي خارجي من أكبر 4 مراجعين ماليين في العالم،  يدقق الأرقام ويوضح أي ملاحظات على الميزانية الخاصة بنا".

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