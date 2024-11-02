القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي: سحب مياه الأمطار المتساقطة واستمرار تمركز المعدات
شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، سقوط أمطار متقطعة تفاوتت شدتها ما بين خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.
وتعاملت المعدات المنتشرة على الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة مع الأمطار المتساقطة بمناطق: مدينة نصر وحلوان والقصر الجمهوري وكوبري الجيش المصري والزيتون وكوبري ابن الحكم وجوار نادي ٦ أكتوبر والكيلو ٤.٥ والمطرية بمحافظة القاهرة.
فيما تعاملت معدات شركة مياه الجيزة مع تجمعات مياه الأمطار بمناطق: طريق مصر إسكندرية الصحراوي وإمبابة وكورنيش النيل ومنشأة القناطر وأوسيم وأبو رواش.
وتجدر الإشارة إلى استمرار تمركز المعدات مع متابعة دائمة للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس للتعامل مع مياه الأمطار.
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