الجمعة 01 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

لتجنب لقب الهزيمة، إيران تتوعد بالرد على الهجمات الإسرائيلية

صواريخ إيران، فيتو
صواريخ إيران، فيتو

قررت إيران استهداف مواقع عسكرية في إسرائيل، ردا على هجوم تل أبيب على عدد من المنشآت العسكرية قرب طهران ومحافظتين أخريين، حسب تقرير لـ"نيويورك تايمز".

إيران تعتزم استهداف مواقع عسكرية في إسرائيل

وقالت الصحيفة الأمريكية: إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمر مسئوليه العسكريين بالتحضير لهجوم انتقامي، يستهدف مواقع عسكرية في إسرائيل.

ووجه خامنئي بوضع خطط للهجوم المرتقب، بعد اطلاعه على مدى الأضرار الناجمة عن الضربات الإسرائيلية.

إيران تقرر الرد لتجنب الهزيمة

وأضافت "نيويورك تايمز" أن خامنئي، نظرا لعدد القتلى وحجم الهجوم الإسرائيلي، قرر الرد لتجنب الظهور بمظهر "المهزوم".

وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين الإيرانيين يعدون قوائم محتملة للأهداف العسكرية الإسرائيلية.

وسبق أن هدد الإيرانيون بتنفيذ رد قاسٍ بعد الضربات الجوية الإسرائيلية في 25 أكتوبر الماضي، التي تم تنفيذها ردا كذلك على هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر.

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