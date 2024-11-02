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ولادة طفل عراقي بقلبين، ومصير مروع لحياته

رضيع،فيتو
رضيع،فيتو

 أعلنت إحدى مستشفيات الولادة في محافظة صلاح الدين العراقية عن  لطفل بقلبين، والذي لم يكمل سوى 24 ساعة حتى وفاته.

ولادة طفل بقلبين في العراق

وقال، الدكتور يزن النجدي، إن المستشفى وفي حالة نادرة شهد ولادة طفل له قلبان، أحدهما ذو حجم اعتيادي، والآخر صغير الحجم، وكانا يعملان بشكل طبيعي ومتناغم، ما أذهل الأطباء وكل الكوادر الطبية في المستشفى في العراق".

توأمان بجسد واحد

وأضاف، أن "الطفل لم يكن طبيعيًا عند ولادته، خصوصًا أنه مصاب بتشوهات في منطقة الرأس الذي كان مشطورًا بأخدود إلى نصفين، وكأنه توأم متلاصقان بجسد واحد".

وأوضح، النجدي، أن "الطفل تم نقله بشكل عاجل بعد ولادته إلى قسم الخدج المخصص لحديثي الولادة غير مكتملي النمو، أو الذين يعانون مشاكل في التنفس وغيرها من القضايا الصحية، إلا أنه توفي بعد مرور 24 ساعة على ولادته".

وأعرب، الطبيب، عن أسفه "لوفاة الطفل الذي كان من الممكن أن يكون حالة بشرية نادرة فيما لو كتب له العيش"، مشيرًا إلى أن "هذه الولادات تكون نادرة جدًا والمستشفى لأول مرة يسجل مثل تلك الولادة".

وبين، أن "هذه الحالة لم يُشهد لها مثيل من قبل، حيث أقرب حالة لوجود قلبين تعرف علميًا باسم، ديسيفالوس باراباجوس، إلا أنها تحدث مع ولادة طفلين برأسين وجسد واحد، وليس رأسًا واحدًا وطفلًا واحدًا".

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