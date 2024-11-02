السبت 02 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة "هدف حيوي" في شمال إسرائيل (فيديو)

آثار الدخان شمال
آثار الدخان شمال إسرائيل، فيتو

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت، مهاجمة "هدف حيوي" في شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها على تطبيق "تليجرام": "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت 2-.11-2024، هدفًا حيويًّا في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان أن "المقاومة الإسلامية تؤكد استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتتبنى فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق"، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلية ردًّا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث أعلنت الفصائل دعمها للـ"مقاومة الفلسطينية".

 

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