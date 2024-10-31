المقاومة الإسلامية في العراق تتبنى هجوما بالمسيرات على هدف حيوي للاحتلال

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم، إنها هاجمت بـ المسيرات هدفًا حيويًّا جنوب الأراضي المحتلة هو السابع هذا اليوم.

جيش الاحتلال يعلن رصد مسيرة قادمة من لبنان

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن رصد مسيرة قادمة من لبنان، ويحاول التصدي لها.

وفي السياق ذاته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إن سلاح الجو اعترض مسيرتين قادمتين من الشرق قبل دخولهما الأجواء الإسرائيلية".

وفي السياق ذاته أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن قصف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالصواريخ.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال

وقال حزب الله اللبناني في بيانه: "قصفنا برشقة صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة مارون الراس، واستهدفنا مستوطنة شوميرا بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن 7 قتلى وعدد من الجرحى سقطوا منذ صباح اليوم جراء سقوط صواريخ حزب الله.