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اقتصاد

انخفاض أسعار اللحوم الضاني في الأسواق اليوم الأربعاء 30-10-2024

أسعار اللحوم الضاني
أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

انخفاض أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن انخفاضا ملحوظًا يصل لـ 6.5 جنيه، مقارنة بسعرها السابق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

انخفاض سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

وانخفض سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 6.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 421.3 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 395.4 جنيه وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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