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اقتصاد

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

أسعار اللحوم الكندوز
أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، فيتو

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الكندوز تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغيرة السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

 

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أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، فيتو

سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 364 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيها عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

 أما لحم الكندوز صغير السن فسجل ارتفاعًا 4 جنيهات عن سعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 395 جنيهًا في الأسواق.

وسجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 330 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 440 جنيهًا.

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أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضًا قدره 2.5 جنيه عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  • سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو  388جنيهًا في الأسواق.
  • بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  • يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 440 جنيهًا في الأسواق.
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انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم البتلو بالأسواق

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ارتفاع أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

 

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