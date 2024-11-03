الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرزها مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد وتشيلسي،فيتو
مانشستر يونايتد وتشيلسي،فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد عددا من المباريات القوية علي رأسهم مواجهات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني بالإضافة لمباريات دوري المحترفين المصري.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر ضد أستون فيلا  - 4 مساءً - بى إن سبورت 1HD
مانشستر يونايتد ضد تشيلسي - 6:30 مساءً - بى إن سبورت 1HD
 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس - 3 عصرًا - بى إن سبورت 6 HD

برشلونة  ضد اسبانيول - 5:15 مساءً - بى إن سبورت 3 HD

اشبيلية ضد ريال سوسيداد - 7:30 مساءً - بى إن سبورت 6 HD

أتلتيك بلباو ضد ريال بيتيس - 10 مساءً - بى إن سبورت 3 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

فرايبورج ضد ماينز - 4:30 مساءً - بى إن سبورت 5 HD

مونشنجلادباخ ضد فيردر بريمن - 6:30 مساءً - بى إن سبورت 4 HD
 

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين”


أبو قير للاسمدة ضد لافيينا - 2:30 عصرًا
كهرباء الإسماعيلية ضد وادي دجلة - 2:30 عصرًا
القناة ضد المنصورة - 2:30 عصرًا
المصرية للاتصالات ضد منتخب السويس - 2:30 عصرًا 

السكة الحديد ضد طنطا - 2:30 عصرًا - Ontime sports 2

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 

تولوز ضد ريمس - 4 مساءً - بى إن سبورت 4 HD

اوكسير ضد رين  - 6 مساءً - بى إن سبورت اكسترا 1

لوهافر ضد مونبيليه - 6 مساءً - بى إن سبورت اكسترا 2

نانت ضد مارسيليا - 9:45 مساءً - بى إن سبورت 4 HD
 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي


نابولي ضد أتالانتا - 1:30 ظهرًا
تورينو ضد فيورنتينا - 4 عصرًا
هيلاس فيرونا ضد روما - 7 مساءً
إنتر ميلان  ضد فينيزيا - 9:45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري التركي


قونيا سبور ضد إسطنبول باشاكشهير - 12:30 ظهرًا
ايوبسبور ضد هاتاي سبور - 3 عصرًا
بودرامسبور ضد ألانيا سبور - 3 عصرًا
طرابزون سبور ضد فنربخشة - 6 مساءً

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي


اي في اس فوتبول ضد فاماليكاو - 5:30 مساءً
فيتوريا جيماريش ضد موريرنسي - 8 مساءً
أروكا ضد سبورتينج براجا - 8 مساءً
بورتو ضد إستوريل - 10:30 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي


الجيش الملكي ضد نهضة الزمامرة - 5 مساءً
الفتح الرباطي ضد الوداد البيضاوي - 7 مساءً
اتحاد طنجة ضد المغرب الفاسي - 9 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي


الصفاقســــي ضد الأولمبي الباجي - 3:30 عصرًا
قوافل قفصة ضد اتحاد تطاوين - 3:30 عصرًا
الترجي الجرجيسي ضد البنزرتي - 3:30 عصرًا
النجم الساحلى  ضد الترجى الرياضي - 3:30 عصرًا

آرسنال يسقط في فخ الخسارة أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

عمر مرموش يسجل ويصنع في شباك بوخوم بالدوري الألماني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مواعيد مباريات اليوم الدوري الانجليزي توتنهام هوتسبر ضد أستون فيلا مانشستر يونايتد ضد تشيلسي الدوري الإسباني برشلونة ضد إسبانيول النجم الساحلي ضد الترجي

مواد متعلقة

أول تعليق من اتحاد الكرة على مطالبة الأهلي إسناد لجنة الحكام لخبير أجنبي

تشيلسي ينتزع فوزا صعبا من نيوكاسل 2-1 في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

عملية إنزال البترون، تفاصيل مثيرة داخل شقة القبطان عماد أمهز

اندلاع حريق في عقار بشارع جمال عبد الناصر بالسلام

احتراق قطار بشكل كامل في إحدى محطات برلين (صور)

هل تتسبب الضربات الإسرائيلية بغزة في حدوث هزة أرضية بمصر؟ البحوث الفلكية ترد (فيديو)

جهاد جريشة يوضح لـ فيتو أبرز الحالات الجدلية في مباراة الأهلي وسيراميكا

المعد النفسي السابق للأهلي: طلبت المساواة براتب مساعد كولر

أسامة عرابي: كبرياء واسم الأهلي سبب عودته في أي مباراة

شقيق العامري فاروق يفجر مفاجأة بشأن منصب نائب رئيس الأهلي

منوعات

المزيد

آخر متحف لـ «لينين» في أوروبا يودع زواره إلى الأبد

ولادة طفل عراقي بقلبين، ومصير مروع لحياته

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوى على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

العشرات في عداد المفقودين، إسبانيا تنفذ أكبر عملية إنقاذ لضحايا الفيضانات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 2/11/2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 2-11-2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 2/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. انفراجة في توفير أدوية مرضى السكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads