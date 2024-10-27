تشيلسي ينتزع فوزا صعبا من نيوكاسل 2-1 في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 للبلوز، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، في إطار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

سجل هدفي تشيلسي، نيكولاس جاكسون في الدقيقة 18، كول بالمر في الدقيقة 32، بينما أحرز ألكسندر إيزاك هدف نيوكاسل في الدقيقة 32.

تشكيل تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد

وضم تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: ريس جميس، ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، مالو جوستو.

خط الوسط: روميو لافيا، مويسيس كايسيدو، كول بالمر.

خط الهجوم: نوني مادويكي، بيدرو نيتو، نيكولاس جاكسون.

تشكيل نيوكاسل أمام تشيلسي

بينما على الجانب الآخر أعلن إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي، والذي ضم:

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: فابيان شار، لويس هال، تينو ليفرامينتو، دان بورن.

خط الوسط: ساندرو تونالي، هارفي بارنز، ميجيل ألميرون، برونو جيماريش.

خط الهجوم: جويلينتون، ألكسندر إيزاك.