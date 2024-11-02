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رياضة

عمر مرموش يسجل ويصنع في شباك بوخوم بالدوري الألماني

عمر مرموش
عمر مرموش

يتقدم فريق آينتراخت فرانكفورت على نظيره بوخوم بنتيجة 2-0 بعد مرور 20 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب "دوتش بانك بارك"، في الجولة التاسعة من الدوري الألماني الممتاز.

وصنع عمر مرموش الهدف الأول لـ آينتراخت فرانكفورت في شباك بوخوم بالدقيقة 9 فيما سجل الدولي المصري الهدف الثاني في الدقيقة 17 عن طريق ركلة حرة مباشرة.

 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت  ضد بوخوم في الدوري الألماني

في حراسة المرمى: كيفن تراب.

في خط الدفاع: ننامدي كولينز، روبن كوخ، توتا.

في خط الوسط: ناثانيل براون، محمود داوود، إلياس السخيري، أنسجار كنوف.

في خط الهجوم: عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي، جيان ماتيو باهويا.

ويحتل اينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة فيما يقبع بوخوم في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

القناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وبوخوم في الدوري الألماني

وتذاع مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوخوم في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports HD 9.

ويعتمد آينتراخت فرانكفورت على النجم المصري عمر مرموش، الذي سجل 11 هدفًا وصنع 7 في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ويمتلك مرموش 9 أهداف في الموسم الحالي من الدوري الألماني، في الصدارة بالتساوي مع هاري كين نجم بايرن ميونخ.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت حاليًّا المركز السادس في ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة، في حين أن بوخوم لديه نقطة واحدة في المركز الثامن عشر والأخير.

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