تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد.. أهل المتوفاة: وجدنا آثار عنف على الجثة.. وحررنا محضرا بتهمة القتل الخطأ

تابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واقعة اعتداء أهالي مريضة على الطاقم طبي، وإحداث تلفيات في قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، كما تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.

من جانبها كشفت أسرة سيدة مستشفى الشيخ زايد المتوفاة، تفاصيل مثيرة فى واقعة التعدى على الطاقم الطبى فى تصريحات خاصة لـ “ فيتو”.

وقال عماد الوزير محامي، شقيق المتوفاة: إن شقيقته أصيبت بجلطة، وعلى الفور توجهت الأسرة الى مستشفى الشيخ زايد لإنقاذها، موضحًا انه تم احتجاز شقيقته بالعناية المركزة لمدة 10 أيام إلي أن توفيت.

واستكمل شقيق سيدة مستشفى الشيخ زايد المتوفاة، إنه تلقى هو وأسرة المتوفاة خبر وفاتها من المستشفي فأسرعوا بالانتقال للمستشفى، وبعد الوصول الى المستشفى علموا أن الجثة فى مغسلة خاصة بالمستشفى، وذهبت نجلة المتوفاة لرؤيتها قبل التكفين، وتفاجأت بوجود آثار عنف وإصابة خلف الرأس متسببة لها في نزول كميات كبيرة من الدم لم تتوقف.

وأشار شقيق المتوفاة إلى أنه حاول البحث عن طبيب أومسئول يستفسر منه عن أسباب اصابة شقيقته المتوفاة ويوقع الكشف الطبي عليها حتي يتم تكفينها واستلام جثمانها لدفنه، ولكن لم يعثر علي أحد من الأطباء فاسرع بالاتصال بالنجدة، موضحا أنه حرر محضرا ضد الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد، يتهمهم فيه بالقتل الخطأ يحمل رقم 6565 لسنة 2024، مؤكدا انه ينتظر انتهاء تحقيقات النيابة العامة، التي يثق في نزاهتها حتي يحصلوا علي حق شقيقته وتتكشف الحقيقة للرأي العام كله.

ومن جانبها قام المستشفى بإبلاغ الجهات الأمنية عن واقعة ضرب طبيب داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي، والتي ألقت القبض على الشقيقين، بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وعلي الفور اعترف المتهمان بفعلتهما خلال التحقيقات، مؤكدين أن الدافع وراء الاعتداء هو شعورهم بالتقصير من الطبيب.

وتابعت النيابة العامة التحقيقات وتعمل الآن على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، كما ستعمل على مراجعة تفاصيل الواقعة لضمان محاسبة المعتدين بالشكل المناسب.

وتابع نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، واقعة الاعتداء التي تعرض لها الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، على يد أهالي مريضة كانت تخضع للعلاج بالرعاية المركزة نتيجة إصابتها بجلطة في المخ، مما تسبب في إصابة طبيب وإحداث تلفيات في قسم الرعاية المركزة.

وتواصل نقيب الأطباء مع رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وعدد من المسؤولين، للتأكد من تحرير محضر اعتداء باسم المنشأة الطبية.

وتبادلت اسرة المتوفاة سعاد الوزير 72 سنة والطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد الاتهامات بينهما أمام النيابة، حيث أصدرت النيابة العامة عدة قرارات شملت أمرا بتشريج جثمان المتوفاة للوقوف علي وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما أخلت النيابة سبيل 3 من الأطباء بعد مناقشتهم حول الاتهام الموجه لهم بالقتل الخطأ من قبل اسرة المتوفاة.

كما أخلت النيابة سبيل اثنين من أهل المتوفاة بكفالة 2000 جنيه، واحتجزت اثنين آخرين لحين وصول تحريات المباحث حول الواقعة.