المعمل الجنائي يعاين آثار حريق مخزن في أبو رواش

بدأ فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة فحص آثار حريق وقع داخل مخزن بمنطقة أبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة للوقوف على أسباب الحريق.

جاء ذلك بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق إثر انتقالها لموقع الحادث، وتبين من المعاينة المبدئية عدم وقوع أى إصابات.

نشوب حريق داخل مخزن في منطقة كرداسة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة كرداسة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان البلاغ، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.