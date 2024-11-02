السبت 02 نوفمبر 2024
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حوادث

المعمل الجنائي يعاين آثار حريق مخزن في أبو رواش

نشوب حريق داخل مخزن
نشوب حريق داخل مخزن بمنطقة أبو رواش، فيتو

بدأ فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة فحص آثار  حريق وقع داخل مخزن بمنطقة أبو رواش  بدائرة مركز شرطة كرداسة للوقوف على أسباب الحريق.

جاء ذلك بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق إثر انتقالها لموقع الحادث، وتبين من المعاينة المبدئية عدم وقوع أى إصابات.

نشوب حريق داخل مخزن في منطقة كرداسة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة كرداسة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان البلاغ، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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المعمل الجنائي حريق وقع داخل مخزنى بمنطقة ابو رواش كرداسة مديرية أمن الجيزة قوات الحماية المدنية

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