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صحة أسيوط تعلن أرقام شكاوى التقصير في تقديم الخدمات الطبية (صور)

زيارة متابعة لصحة
زيارة متابعة لصحة أسيوط، فيتو

قام الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بجولة عقب ظهر الجمعة، بتفقد مستشفى أسيوط العام "الشاملة"، فى زيارة مفاجئة، لمتابعة سير العمل بها، والاطمئنان على تواجد الفريق الطبي على رأس العمل.

وتأتي الجولة فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المنشآت الصحية، وخاصة المستشفيات، للتأكد من انتظام سير العمل، والوقوف على جاهزية واستعدادات المستشفيات للعمل بأعلى كفاءة، والإطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن وفي ضوء مواصلة مديرية الصحة والسكان بأسيوط تنفيذ حملاتها للمرور الميدانى على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع مراكز ومدن وقري ونجوع المحافظة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط في هذا الصدد. 

وكيل صحة أسيوط يوجه بتنظيم الدخول للزيارة منعا لازدحام الجمهور 

وتفقد وكيل الوزارة أقسام العمل المختلفة، حيث قام بالمرور على الحضانات، والعناية العامة، وعناية متوسطة وعناية باطنة،ومرضي نفقة الدولة، والإستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية المختلفة، ووحدة الأشعة موجهًا بتنظيم الدخول للزيارة منعا لإزدحام الجمهور وعمل لوحات إرشادية ولافتات للتسهيل على المواطنين.

كما التقى وكيل الوزارة عددا من المواطنين لبحث شكواهم، واستمع لمشكلة أحد المواطنين وأوصى بعمل اللازم للحالة وتوفير الرعاية الكاملة له.

وخلال جولته قام وكيل وزارة الصحة ومرافقوه بعمل استبيان من المواطنين عن رأيهم فى الخدمة المقدمة لهم، مؤكدا أن تقديم الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين بمستوي جيد ولائق هو هدف الجميع، وهدفنا الأساسي إيصال المواطن لمرحلة الرضاء التام عن الخدمة الطبية المقدمة له.

 

وشدد " وكيل وزارة الصحة بأسيوط" على ترشيد النفقات والإستغلال الأمثل لكافة الموارد، وسرعة انجاز وزيادة العمل والإنتاج خلال الفترة المقبلة وتحقيق الانضباط والالتزام.

كما أكد على تعليق لافتات إرشادية، لإرشاد المواطنين لأماكن تلقي الخدمة، من أجل التيسير والمساعدة للمواطنين لتلقي الخدمة بسهولة ويسر. 

رافقه خلال الجولة دكتور محمد جمال ودكتور احمد سيد وكلاء المديرية ودكتورة هالة عبد المعطي مدير إدارة العلاج الحر مسئول الحوكمة بالمديرية والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة ومروة زين مفتش مالي وإداري وأحمد الريفي مسئول وحدة الشكاوي بمكتب وكيل الوزارة.

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وفي ختام جولته أكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة علي وضع إرشادات طرق التقدم بالشكاوي العاجلة في حال وجود أي قصور بالخدمة الصحية المقدمة معلنًا أرقام وحدة ومسئولي تلقي الشكاوي بمكتب وكيل الوزارة، معلنا في حال وجود اي شكوي أو قصور في أداء الخدمات الصحية المقدمة يرجي الاتصال تليفونيا علي رقم 01007700456 الفور برقم أو الإبلاغ برسالة علي واتس رقم  01009703350 أو رقم 01092314845 مع رصد أي سلبيات وإبلاغنا بها علي الفور.

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