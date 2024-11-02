متابعات يومية للأجهزة التنفيذية لتحسين جودة الخدمات للمواطن بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن تحسين مستوى الخدمات للمواطن علي رأس أولويات الجهاز التنفيذي، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود المبذولة على مدار اليوم لتحسين جميع الخدمات

إزالة كافة التعديات المخالفة

حيث منها حملات النظافة والتجميل ورفع الاشغالات والباعة الجائلين وإزالة كافة التعديات المخالفة من حرم الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة لتيسير الحركة المرورية وتحسين الصورة الحضارية للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها

فضلًا عن متابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة.

المرور على الحملة الميكانيكية بمنطقة الصيادين

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية، قام رئيس حي ثان الزقازيق بالمرور صباح اليوم على مقر الحملة الميكانيكية بالصيادين للتأكد من خروج جميع المعدات وكذلك المرور على مقر إدارة تحسين البيئة كما قام بمتابعة أعمال النظافة بالشوارع وصيانة وتطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار بمناطق وشوارع الحب، استعدادًا لموسم فصل الشتاء

حى ثاني الزقازيق

كما قام رئيس ثانى حي بالمرور على محلات بيع الخضار والفاكهة وذلك للتأكد من إعلان السعر للجمهور بشكل واضح وكذلك للتأكد من صلاحيتها.

رئيس مدينة الحسينية

كما قام رئيس مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع ونقلها للنقطة الوسيطة خارج الكتل السكنية بالفترة الصباحية فضلًا عن متابعة أعمال صيانة بالوعات الصرف وإزالة الشوائب والأتربة إستعدادًا لفصل الشتاء.

مركز ومدينة مشتول السوق

كما تابع رئيس مركز ومدينة مشتول السوق حملات النظافة والتجميل لرفع كفاءة منظومة النظافة بكافة الشوارع وكذلك رفع أى إشغالات أو باعة جائلين لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة المواطنين.

جولة تفتيش تموينية على الأسواق والمحال التجارية

كما قام رئيس مدينة صان الحجر بمرافقة مسئولي إدارة التموين بصان الحجر بجولة تفقدية للأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية والتأكيد على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار وكذلك جودة رغيف الخبز والمواصفات الفنية والاشتراطات الصحية بكل مخبز

7 حالات إشغالات بصان الحجر

و قامت إدارة الإشغالات بعمل حملة لإزالة إشغالات الطرق وأمام المحال التجارية بعدد ٧ حالات، كذلك التأكيد على أصحاب المحال بالإسراع فى ترخيص المحال المخالفة والتى تُدار بدون ترخيص

منع تواجد الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية

كما تمت متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات ومنع تواجد الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية وبجوار أعمدة الإنارة وكذلك تمهيد ومسح الطرق الترابية وذلك للارتقاء بمستوى النظافة العامة وحفاظًا على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة شملت حي الشهداء وشارع البحر وحى المدارس والمنطقة الأثرية.

رفع اى نزلات مخالفة

كما واصل قسم الإنارة الأعمال اليومية بالمرور وتفقد أعمدة الإنارة ورفع أى نزلات مخالفة واستبدالها بخلايا ضوئية وعزل الأعمدة وتغيير التالف منها ضمن خطة العمل بمنطقة العلواية.

استكمال تركيب أعمال الانترلوك

كما قام رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمختصين بقسم الرصف بمتابعة تنفيذ الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ حيث جاري استكمال أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بتفريعات شارع الغشام مع مراعاة المواصفات الفنية.

رئيس المركز يتابع القمل بالمركز التكنولوجى

كما قام رئيس المركز بمتابعة انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي للوقوف على معدلات الإنجاز اليومية، مؤكدًا على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلباتهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ