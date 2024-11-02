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ثقافة وفنون

6 حفلات كبرى في دبي بانتظار الجمهور، تعرف على المواعيد وأسعار التذاكر

تامر حسني وشيرين
تامر حسني وشيرين عبد الوهاب، فيتو

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة، إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، على فترات متقاربة لباقة من النجوم من مصر والوطن العربي ومن أبرزهم حفل تامر حسني ونانسي عجرم.

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو تفاصيل 6 حفلات كبرى في انتظار الجمهور خلال الفترة المقبلة. 

حفلات دبي

ويحيي الفنان تامر حسني،  في دبي بالقرية العالمية حفلا يوم 10 نوفمبر الجاري. 

وكشف الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر وجاءت كالآتي: الفئة الأولى سعرها 25 درهمًا والفئة الثانية 30 درهمًا.  

ومن المفترض أن يقدم تامر حسني خلال حفله في دبي عددًا كبيرًا من الأغاني والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح. 

كما تحيي المطربة اللبنانية نانسي عجرم، حفلًا غنائيًّا في القرية العالمية بدبي، 12 ديسمبر المقبل.

كما تحيي أيضًا الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل غنائي في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا ومن المقرر إقامته يوم 13 ديسمبر المقبل. 

وتتراوح تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب، من 2413 جنيها وحتى 48 ألف جنيه. 

ويستعد القيصر كاظم الساهر وجورج وسوف لإحياء حفل مشترك في دبي ومن المقرر إقامته يوم 5 ديسمبر المقبل. 

أما عن حفل أنغام فمن المقرر إحياء حفلها يوم 28 ديسمبر المقبل ضمن احتفالات رأس السنة في أبو ظبي. 

وينتظر الجمهور أيضا حفل الفنانة نجوي كرم والذي من المقرر إقامته يوم 29 ديسمبر المقبل ضمن احتفالات رأس السنة. 

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