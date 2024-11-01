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ثقافة وفنون

أسعار تذاكر حفل تامر حسني في دبي

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

يحيي الفنان تامر حسني،  في دبي بالقرية العالمية حفلا يوم 10 نوفمبر الجاري.

حفل تامر حسني في دبي 

وكشف الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر وجاءت كـ الآتي: الفئة الأولى سعرها 25 درهما والفئة الثانية 30 درهما. 

ومن المفترض أن يقدم تامر حسني خلال حفله في دبي عددا كبيرا من الأغاني والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح.

 

ألبوم تامر حسني الجديد 

ومن ناحية أخرى، يواصل الفنان تامر حسني تجهيزات ألبومه الجديد، والذي من المفترض طرحه خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح آخر ألبوماته “هرمون السعادة”، والذي قدم فيه العديد من الأشكال الموسيقية المختلفة.

 ألبوم هرمون السعادة لـ تامر حسني 

وكان الفنان تامر حسني قد طرح العام الماضي ألبوم هرمون السعادة وحقق نجاحا كبير، خاصة أن قدم أشكال مختلفة، بالإضافة إلي أنه قدم ديو موحشتكيش مع الفنانة ثراء جبيل، وكليب موضوع رجعونا مع رانيا منصور، بالإضافة إلى ديو مع مها فتوني بعنوان 30 حياة وديو أخر مع زاب ثروت.

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الفنان تامر حسني حفل تامر حسني في دبي دبي

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