كواليس تحضير تامر حسني لألبومه الجديد

يواصل الفنان تامر حسني تجهيزات ألبومه الجديد، والذي من المفترض عرض طرحه خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح آخر ألبوماته “هرمون السعادة”، والذي قدم فيه العديد من الأشكال الموسيقية المختلفة.

ألبوم تامر حسني الجديد

وعلمت “ڤيتو” من مصادر مقربة من تامر حسني، أنه متواجد في الاستديو باستمرار خلال هذه الفترة من أجل تسجيل عدد من الأغاني، لحين استقراره علي القائمة النهائية لألبومه الجديد المفترض طرحه قريبا، وذلك بعد أخر ألبوماته هرمون السعادة.

وكان الفنان تامر حسني قد طرح العام الماضي ألبوم هرمون السعادة وحقق نجاحا كبير، خاصة أن قدم أشكال مختلفة، بالإضافة إلي أنه قدم ديو موحشتكيش مع الفنانة ثراء جبيل، وكليب موضوع رجعونا مع رانيا منصور، بالإضافة إلى ديو مع مها فتوني بعنوان 30 حياة وديو أخر مع زاب ثروت.