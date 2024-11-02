ظهور "عين العناية الإلهية" في الفيوم، وخبيرة ترسيم حدود ترصد أشياء غريبة مجهولة (فيديو)

كشفت مستشار ترسيم الحدود وقضايا السيادة الدولية، هايدي فاروق، عن ظهور ما يسمى "عين العناية الإلهية" في الفيوم، وذلك من خلال الأقمار الصناعية التي ترصد خرائط مصر، عبر مؤشر "جوجل".

اكتشاف عين العناية الإلهية في الفيوم

وأكدت هايدي فاروق أنها وجدت من خلال خرائط الأقمار الصناعية، شكل مثلث عند بحيرة قارون يشبه العين، التي تفتح وتغلق بشكل دائم في المكان، مشيرة إلى وجود رموز أخرى متواجدة بجوار هذا الشكل الذي يشبه العين.

وقال مستشارة ترسيم الحدود هايدي فاروق: "من الرموز المتداولة عين العناية الإلهية، وهذه الرموز نسبت لفئات وطوائف معينة، لكنها في الأساس رموز فرعونية".

عين العناية الإلهية بالفيوم، فيتو



وكشفت هايدي فاروق عن الأمر الغريب الذي وجدته في الفيوم، فقالت: "أنا وجدت في الفيوم شيء غريب، ففي تسعينات القرن الماضي، نجد شكلًا يظهر عبارة عن مثلث بجوار بحيرة قارون، هناك شكل لـ "عين تفتح وتغلق"، في هذا المكان على مدار السنين الماضية، وتأخذ نفس شكل وهيئة العين، والغريب أن باقي الرموز موجودة كاملة بجوار العين"

وتساءلت هايدي فاروق: "لكن ما مدى ارتباط هذه العين في الفيوم بالرمز الفرعوني "عين العناية الإلهية"، مضيفة: "هناك أشياء لا تزال بالنسبة لنا مجهولة، نتيجة اختفاء وثائقها وبردياتها... إما أنها موجودة لدى الغرب، أو إنها موجودة لدينا في مصر ولم يتم اكتشافها بعد".

عين العناية الإلهية تثير ولع العالم

الجدير بالذكر أن العديد مولعين بما يسمى "عين العناية الإلهية"، حتى أن أفلام الإثارة الأمريكية مولعة بهذا الأمر، وتعتبر "عين العناية الإلهية" إحدى الرموز الغامضة التى يثيرها عدد من المؤلفين.

ويشير البعض إلى أن "عين العناية الإلهية" هي العين التي ترى كل شيء، ومأخوذة من "عين حورس" في مصر القديمة، والصورة الأساسية هي عين لها جفن وينبعث منها ما يطلق عليه "المجد"، أو الأشعة في كل الاتجاهات.

ومعظم الأمريكيين على دراية بما يُعرف بـ "العين الإلهية"، التي ترى كل شيء، وتظهر على أحد أوجه عملة الدولار الورقية، وتظهر عين العناية الإلهية عليها كجزء مما يسمى "الختم العظيم"، كحجر قمة هرم غير مكتمل. وقد نقش على قاعدة الهرم الرقم "1776" بالأرقام الرومانية.

ويوجد أسفل الهرم لافتة كتب عليها باللاتينية "نظام العصور الجديد". توجد فوق الهرم عبارة مكتوبة باللاتينية "تعهدات الرضى"، الفكرة في وضع ما يسمى "عين العناية الإلهية والدولار، هي التي تضمنتها في الختم العظيم حيث يُقصد بها أن “عين العناية الإلهية أظهرت الرضى على أمريكا في تأسيسها لعصر جديد في التاريخ”.

