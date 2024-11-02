إحالة عاطلين للجنايات بتهمة سرقة الشقق السكنية في الشرابية

أمرت نيابة الشرابية بإحالة عاطلين بتهمة سرقة الشقق السكنية، إلى محكمة الجنايات.



كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على عاطلين لسرقتهما شقة سكنية بمنطقة الشرابية.

بدأت الواقعة عندما تم ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القليوبية، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (مشغولات ذهبية - شاشة تليفزيون) من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.



وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.