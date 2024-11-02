إحالة عاطلين للجنايات بتهمة سرقة الشقق السكنية في الشرابية
أمرت نيابة الشرابية بإحالة عاطلين بتهمة سرقة الشقق السكنية، إلى محكمة الجنايات.
كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على عاطلين لسرقتهما شقة سكنية بمنطقة الشرابية.
بدأت الواقعة عندما تم ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القليوبية، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (مشغولات ذهبية - شاشة تليفزيون) من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "كسر الباب".
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.