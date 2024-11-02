السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

غرفة مقدمي الرعاية الصحية: الإعداد لمؤتمر الاستثمار في القطاع الصحي

د علاء عبد المجيد
د علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية

قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات: إن هناك تكثيف للدورات التدريبية، حيث عقدت الغرفة خلال الشهر الماضي فقط ثلاث دورات تدريبية للأعضاء.

وأوضح أن الدورات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

جاءت تصريحات د. عبد المجيد خلال اجتماع الغرفة بحضور كلًّا من  أعضاء مجلس إدارة الغرفة الدكتور محمد حبلص، والدكتور أحمد عز الدين، والدكتور ممدوح العربي، والدكتور مصطفى الأسمر، والدكتور أحمد جمال ماضي أبو العزايم، وعماد شنودة، والدكتور أيمن هاني، والدكتور عمرو حمزة، والدكتور هشام ماجد.


أوضح الدكتور علاء عبد المجيد، أن الدورات التدريبية التي تقدمها الغرفة مستمرة على مدار العام.

 

وأشار  إلى أنها تستهدف كافة العاملين بالقطاع الصحي لتنمية المهارات سواء كان بالنسبة للجودة أو مكافحة العدوى، وكذلك النواحي المالية والحوكمة، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الصحية بصفة عامة.

نوه أن الغرفة بصدد التحضير لعقد مؤتمر للاستثمار في القطاع الصحي، وجاري حاليًّا الإعداد  للمؤتمر الذي سيكون محور اهتمام من كافة المهتمين بالقطاع الصحي في مصر.

وأشار إلى أن الغرفة وقعت اتفاقية شراكة مع النقابة العامة للأطباء، تهدف إلى تنمية  الموارد البشرية في القطاع الصحي وتبادل الخبرات، والكثير من الأمور التي تحتاجها كل المؤسسات الصحية للتنمية المستدامة وتطوير الأعمال.

 

اتحاد الصناعات: الحكومة تعمل على صناعة نظام بيئي متطور للشركات الناشئة

تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي وأمين اتحاد الجامعات العربية

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التأمين الصحي الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات باتحاد الصناعات مقدمي الرعاية الصحية

مواد متعلقة

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

مواطنون ضد الغلاء يطالب حماية المستهلك بتطبيق التجربة التركية

تنمية المشروعات يطلق برنامجًا لتمويل الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية

هتشتري الأرز بكام انهارده السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

هتشتري الأرز بكام النهارده الجمعة في السوق المحلي

الأكثر قراءة

مفاجأة فى أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

أسعار الدواجن اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب في الصاغة اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

ماذا يعني رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر؟ خبير يوضح

شمس البارودي بعد وفاة حسن يوسف: "الفراق صعب، 52 عامًا عشرة لرجل محب"

بعد أزمته مع القلعة البيضاء، أحمد حسن: الزمالك يستقر على بقاء سامسون

منوعات

المزيد

تشغيل أول محطة أرضية تناظرية لاختبار تقنيات استكشاف القمر والمريخ في الهند

متجر في روسيا يطلق غرف قياس افتراضية للملابس

سائق ميكروباص يسير فوق كوبري مشاه يثير غضب المصريين، والنشطاء: كارثة واستهتار (فيديو)

علماء آثار يعثرون على قطعة خزفية عمرها 6 آلاف عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

هتشتري الأرز بكام انهارده السبت في السوق المحلي

بعد تحذيرات الأرصاد، درجات الحرارة اليوم السبت 02 - 11- 2024 في مصر

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا بجميع البطولات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل وجود النمل فى البيت دليل حسد أو سحر؟، أمين الفتوى يجيب

متى يأتي السلام من الله على عباده؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير حلم البرق في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads