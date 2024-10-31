الخميس 31 أكتوبر 2024
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محافظات

استجابة للمواطنين، محافظ الأقصر يوجه ببدء رصف طريق السلطان عبد الجليل بالقرايا

محافظ الأقصر يوجه
محافظ الأقصر يوجه ببدء رصف طريق السلطان عبد الجليل

استجاب المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لمطلب عدد من المواطنين في اللقاء الجماهيري الذي عقده المحافظ بمجمع خدمات قرية النمسا بمركز إسنا يوم السبت الماضي، برصف طريق السلطان عبد الجليل بالقرايا.

أهالي النمسا 


وعلى الفور، وجه محافظ الأقصر تعليماته للجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، بالبدء في أعمال رصف الطريق ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه أوضح المهندس هاني طايع مسئول جهاز التعمير بالأقصر، أنه بدأت أعمال رمي التربة الزلطية بالطريق تمهيدًا لرصفه بطول 1200 متر، وذلك بدءا من كوبري القرايا حتى نقطة الإسعاف بالقرايا.


وأشار محافظ الأقصر إلى أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام الجميع، منوهًا بأنه تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض بشكل فوري.

وأوضح محافظ الأقصر أن اللقاء المباشر مع المواطن يفتح باب الحوار والمتابعة، مشيرًا إلى أهمية نشر الشعور بالرضا بين المواطنين في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع المواطنين وتحقيق مطالبهم في إطار القانون مما يؤدي لتعميق الولاء والانتماء للوطن ويسهم في حل المشكلات.

 

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