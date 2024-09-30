وحدات تكافؤ الفرص تُكثف نشاطها التوعوي والتثقيفي بمحافظة الشرقية

قامت وحدة تكافؤ الفرص بحى ثان الزقازيق بتنظيم ندوتين بعنوان الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان - مرض السعار والتكسوبلازما وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية

ندوتين بمدرسة جميزة بنى عمرو بديرب

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوتين بالتنسيق مع مدرسة الإعدادية بنات بجميزة بنى عمرو إدارة الأوقاف بالمركز بعنوان (أضرار الزواج المبكر والختان ) وذلك بالوحدة المحلية بالعصايد "أهمية تعليم المرأة لتمكينها إقتصاديًا" وذلك بالوحدة المحلية بجميزة بنى عمرو.

التلقيح الاصطناعى فى ندوةبمنيا القمح

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم خمس بعنوان "التلقيح الاصطناعي في التحسين الوراثي لسلالات الأبقار والجاموس" بالوحدة المحلية بالسعديين و"كيفية القضاء على السحابة السوداء الناتجة عن قش الأرز" بالوحدة المحلية بالصنافين وكذلك التوعية الدينية التي تهدف التي تعزيز الوعى الديني والأسرى بالوحدة المحلية بشلشلمون و"أضرار حرق قش الأرز "بالوحدة المحلية بسنهوت واخيرا "أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وإتباع سنته والإخلاص بالعمل" بالوحدة المحلية ببني هلال وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية الأوقاف ومنطقة وعظ الشرقية ومديرية الطب البيطرى وجهاز شئون البيئة بالشرقية.

تكافؤ الفرص بالقنايات

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة القنايات بتنظيم ندوه بعنوان "أهمية الحفاظ على المال العام" وذلك بالتعاون مع منطقة وعظ الأزهر الشريف بالشرقية

تنظيم اربع ندوات بفاقوس

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم أربع ندوات بعنوان تغذية طلاب المدارس والسعي على طلب الرزق وترك الكسل والبطالة ومبادرة رئيس الجمهورية للتنميه البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان ) ودورها فى بناء وتطور المجتع والقضايا المعاصرة ورأي الدين فيها.وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ووحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز.

المهندس محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 م مشددًا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها إحتياجًا للتوعية والرعاية.

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