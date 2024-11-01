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طلاب هندسة أسيوط يبتكرون نموذج سيارة سباق كهربائية بخامات محلية 100% (صور)

السيارة الكهربائية
السيارة الكهربائية لطلاب هندسة أسيوط، فيتو

 نجح فريق من طلاب كلية الهندسة بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ في ابتكار نموذج سيارة كهربائية، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عزت مرغني عميد كلية الهندسة.

 

فريق جامعة أسيوط موتور سبورت يبتكر سيارة كهربائية 

 وأشاد رئيس الجامعة؛ بابتكار فريق ( أسيوط موتور سبورت) من طلاب كلية الهندسة؛ لسيارة سباق كهربائية، مصنوعة بخامات محلية؛ بنسبة (١٠٠٪)، تتكون من محركات، وبطاريات، ووحدات تحكم، وتصل سرعتها القصوى إلى 100 كم/ساعة، ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 7 ثوان، مؤكدًا حرص الجامعة على تشجيع طلابها المتميزين في مختلف المجالات، وإتاحة الفرصة أمامهم للإبداع، والابتكار، ومواكبة المناهج الدراسية، والبرامج التعليمية؛ بالتطور الأكاديمي في العالم؛ بما يؤهل الخريجين لسوق العمل، والمشاركة بقوة في تنمية الوطن صناعيًا، واقتصاديًا.

 

 جدير بالذكر، أن السيارة الكهربائية؛ تمتاز بخفة وزنها عن مثيلاتها؛ نظرًا لاستبدال بعض الأجزاء الحديدية؛ بأجزاء من الألومنيوم؛ مما ساعد على زيادة قوة، وسرعة السيارة.  

 ويشرف على الفريق، الدكتور محمد صفوت، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال عبدالناصر الأستاذ بكلية الهندسة والمشرف العام على الفريق، وبالتعاون مع الأستاذة لولا عطا مدير وحدة المشروعات الابتكارية والإبداع الطلابي بالجامعة.

فريق جامعة أسيوط يحصد المراكز الأولى في المسابقة الدولية لتحدي الروبوتات العالمي

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 وأوضح عبد الله خالد، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة - قسم ميكاترونيات وروبوتات بجامعة أسيوط، وقائد الفريق؛ أن الفريق يتكون من (80) طالبًا من مختلف الأقسام بكلية الهندسة؛ الميكانيكا، والكهرباء، والروبوتات والميكاترونات؛ بهدف صناعة السيارات المحلية في مصر، وقد شارك الفريق في مسابقة رالي السيارات الكهربائية، على مستوى الجامعات المصرية، كما خاض مسابقات أخرى على مستوى العالم.

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