الخميس 31 أكتوبر 2024
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مياه الشرقية تنظم ندوة توعوية لطالبات كلية التربية الرياضية بالزقازيق

ندوة توعوية لطالبات
ندوة توعوية لطالبات كلية التربية الرياضية بنات

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أنه تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وتطبيقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الشركة وجامعة الزقازيق قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية لطالبات كلية التربية بنات بجامعة الزقازيق عن أهمية ترشيد استهلاك المياه.

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السلوكيات السلبية من قبل المواطنين 

جاء ذلك لتوعية الطالبات بخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيد إستهلاك الماء، وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه ترشيدها، وذلك في حضور الدكتورة نادية الصاوي عميد الكلية والدكتورة مي عزت مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية والدكتورة جهاد محمود مدير معمل الباراسيتولوجي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة 

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية أنه تم تعريف الطالبات بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (١٢٥ – ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨) والذى يعمل على مدار الـ 24 ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.

التعريف بتطبيق الهاتف المحمول 125

 كما يوجد تطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه بالإضافة إلى التعريف بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجانب التعريف بقضية التغيرات المناخية وآليات التكيف معها وتم الحديث عن المعايير القياسية لجودة مياه الشرب وفتح باب الحوار لتلقي أسئلة واستفسارات الحضور والرد عليها.

مياه الشرقية تنفذ ندوة توعوية عن أهمية ترشيد الاستهلاك

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للعاملين بالجهاز الإداري وطلاب الجامعات والمدارس والمواطنين بمختلف فئاتهم العمرية لتعريفهم بقضية التغيرات المناخية وآليات التكيف معها وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه  

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المهندس عامر كمال ابوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي محافظة الشرقية بداية جديدة لبناء الإنسان الادارة العامة للتوعية كلية التربية بنات جامعة الزقازيق

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