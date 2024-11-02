السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مشاهد من حفل تامر حسني في نادي هليوبوليس (فيديو وصور)

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

أحيا الفنان تامر حسني ،  واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في نادي هليوبوليس وسط حضور جماهيري كبير تحت شعار كامل العدد. 

حفل تامر حسني في نادي هليوبوليس

وفاجأ “تامر” الجمهور بدخلة مثيرة علي المسرح، حيث أنه طار في الجو وهو يغني أغنية ارجعلي على الجيتار وسط تفاعل كبير مع الجمهور. 

وغني تامر حسني ورقص مع الجمهور على أغنيته مع بهاء سلطان “زعلت” والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية. 

 

ومن ناحية أخرى، يحيي الفنان تامر حسني،  في دبي بالقرية العالمية حفلا يوم 10 نوفمبر الجاري.

حفل تامر حسني في دبي 

وكشف الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر وجاءت كـ الآتي: الفئة الأولى سعرها 25 درهم والفئة الثانية 30 درهم. 

ومن المفترض أن يقدم تامر حسني خلال حفله في دبي عددًا كبيرًا من الأغاني والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

ألبوم تامر حسني الجديد 

ومن ناحية أخرى، يواصل الفنان تامر حسني تجهيزات ألبومه الجديد، والذي من المفترض طرحه خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح آخر ألبوماته “هرمون السعادة”، والذي قدم فيه العديد من الأشكال الموسيقية المختلفة.

 ألبوم هرمون السعادة لـ تامر حسني 

وكان الفنان تامر حسني قد طرح العام الماضي ألبوم هرمون السعادة وحقق نجاحا كبير، خاصة أن قدم أشكال مختلفة، بالإضافة إلي أنه قدم ديو موحشتكيش مع الفنانة ثراء جبيل، وكليب موضوع رجعونا مع رانيا منصور، بالإضافة إلى ديو مع مها فتوني بعنوان 30 حياة وديو أخر مع زاب ثروت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الفنان تامر حسني تامر حسني حفل تامر حسني في نادي هليوبوليس حفل تامر حسني

مواد متعلقة

أسعار تذاكر حفل تامر حسني في دبي

كواليس تحضير تامر حسني لألبومه الجديد

الأكثر قراءة

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب في الصاغة اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

ماذا يعني رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر؟ خبير يوضح

سائق ميكروباص يسير فوق كوبري مشاه يثير غضب المصريين، والنشطاء: كارثة واستهتار (فيديو)

الحكومة تكشف حقيقة وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين

أخبار مصر: كارثة جديدة قرب سد النهضة، مقتل شاب مصري في أمريكا، تحذير من طقس اليوم، نسبة المتعاطين للمخدرات بالجهاز الإداري

زيادات جديدة في أسعار تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية

منوعات

المزيد

متجر في روسيا يطلق غرف قياس افتراضية للملابس

سائق ميكروباص يسير فوق كوبري مشاه يثير غضب المصريين، والنشطاء: كارثة واستهتار (فيديو)

علماء آثار يعثرون على قطعة خزفية عمرها 6 آلاف عام

حكيم الثورة الجزائرية ووصفوه بـ"العدو ذي القيمة"، من هو العربي بن مهيدي الذي اعترفت فرنسا بقتله

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام انهارده السبت في السوق المحلي

بعد تحذيرات الأرصاد، درجات الحرارة اليوم السبت 02 - 11- 2024 في مصر

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

جوائز الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يأتي السلام من الله على عباده؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير حلم البرق في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والمال الوفير

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان المغرب اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads