الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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حوادث

تجديد حبس روسية بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب في القاهرة الجديدة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس سيدة روسية متهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب والدعارة مع الرجال راغبي المتعة الحرام دون تمييز، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية معلومات تفيد برصد سيدة تمارس أعمالًا منافية للآداب العامة داخل شقة بالقاهرة الجديدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب من القبض على المتهمة ومعها راغب متعة حرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


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محكمة جنح القاهرة الجديدة الاعمال المنافية للاداب الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب وزارة الداخلية

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