كواليس مسلسل رقم سري قبل عرضه (صور)

مسلسل رقم سري ، كشفت الشركة المنتجة لمسلسل رقم سري والتي تقوم ببطولته ياسمين رئيس عن عدد من صور كواليس العمل قبل عرضه بشكل رسمي عبر شاشة DMC.

كواليس مسلسل رقم سري

وظهر في صور كواليس مسلسل رقم سري عدد من النجوم وعلى رأسهم ياسمين رئيس وأحمد الرافعي وعمرو وهبة وغيرهم.



ويشارك في بطولة المسلسل كل من صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

مسلسل رقم سري

"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتكتشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.