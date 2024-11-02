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ثقافة وفنون

البوسترات الفردية لأبطال مسلسل رقم سري (صور)

ياسمين رئيس، فيتو
ياسمين رئيس، فيتو

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل رقم سري البوسترات الرسمية لأبطال المسلسل المقرر عرضه قريبًا والذي يشارك في بطولته عدد من النجوم على رأسهم ياسمين رئيس، ويدور حول جريمة قتل مروعة والكل متهم فيها بلا استثناء. 

 

يشارك في بطولة المسلسل كل من صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك. 

مسلسل رقم سري

"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

 

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