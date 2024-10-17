إيتيدا: تدريب 1700 طالب بكليات الهندسة والحاسبات على أحدث اتجاهات التكنولوجيا

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عن تدريب أكثر من 1700 طالب وطالبة من كليات الهندسة والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال برنامج التدريب الصيفي 2024، والذي قدمته الهيئة بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات (NTI).

تدريب عملى مجاني

ويوفر برنامج التدريب الصيفي للطلاب تدريبًا عمليًا مجانيًا حول أحدث اتجاهات التكنولوجيا لطلاب علوم الحاسوب والهندسة، حيث يُعد أحد برامج تنمية القدرات البشرية التي أطلقتها الهيئة عام 2014.

وتلقي المتدربون، من طلاب الفرق الأولي والثانية والثالثة من كليات الهندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، تدريبًا في مجالات تقنيات الجيل الخامس (22 متدربا)، الذكاء الاصطناعي (282 متدربا)، خدمات أمازون السحابية (91 متدربا)، تحليل البيانات الضخمة (59 متدربا)، شبكات سيسكو CCNA (324 متدربا)، الأمن السيبراني (232 متدربا)، وتحليل البيانات للمهنين المستقلين (100 متدرب)، التصميم الرقمي باستخدام FPGA (103 متدرب)، تصميم الجرافيك (55 متدربا)، تطبيقات إنترنت الأشياء (95 متدربا)، تطوير مواقع الويب باستخدام MEAN-Stack(63 متدربا)، إدارة نظم Red Hat (98 متدربا)، تصميم مواقع الويب (190 متدربا).

وبحسب إيتيدا استفاد من دورة البرنامج هذا العام والتي تم تنفيذها بمقرات المعهد وبمراكز إبداع مصر الرقمية المنتشرة في مختلف المحافظات نحو 1715 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتدربين بمحافظات الوجه البحري والدلتا (615) وبالقاهرة الكبرى (528) وبمحافظات صعيد مصر (484) وبمحافظات القناة (87).

وأكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، على أهمية إعداد الكوادر وتطوير المهارات الرقمية وبناء قدرات طلاب الجامعات، مشيرا إلى أن الهيئة تُتيح التدريب التقني على أحدث اتجاهات التكنولوجيا لطلبة كليات الهندسة والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات من خلال برنامج التدريب الصيفى والذي تقدمه الهيئة بالمجان بهدف تأهيل الشباب المصري لسوق العمل وزيادة معدلات توظيفهم بشركات تكنولوجيا المعلومات سواء المحلية أو العالمية أو العمل كمهنيين مستقلين (فريلانسرز) خلال فترة الدراسة أو بعد التخرج.

وأوضح الظاهر أن الهيئة تتعاون بشكل وثيق مع المعهد القومي للاتصالات في هذا الصدد، حيث أثنى على خبرة المعهد الواسعة في تنفيذ وإدارة البرامج التدريبية التي تستهدف ثقل ورفع قدرات المهارات في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال د. أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات: إن تدريب طلاب الجامعات المصرية على أحدث التقنيات التكنولوجية قبل التخرج من أولويات المعهد القومي الاتصالات لإتاحة الفرصة لهم للتعامل عن قرب واكتساب المهارات العملية والتي تتماشي مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بما يفتح المجال امام الكوادر المصرية لكسب أسواق جديدة.

حيث حصل متدربو برنامج التدريب الصيفي علي تدريب علمي مزود بتطبيق عملي مجاني على أكاديميات كبري الشركات الدوليات مثل أكاديمية "سيسكو Cisco” وأكاديمية "أمازون Amazon" وأكاديمية هواوي وأكاديمية "ريدهات Redhat" وغيرها من الأكاديميات التابعة للمعهد.

الحصول على فرص عمل قبل التخرج

أضاف خطاب "تلقى الطلاب هذا الصيف تدريبا على مهارات العمل الحر والمهارات الشخصية بالإضافة إلى المسارات التقنية، مما يؤهلهم للحصول على فرص عمل قبل التخرج ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي".