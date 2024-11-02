ليفربول يلاحق السيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة
ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 -2025 بفارق نقطة عن ليفربول قبل الجولة العاشرة من البريميرليج.
وكان آرسنال أهدي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل الجانرز مع ليفربول 2-2 في ختام الجولة الماضية من البريميرليج.
وفرض آرسنال التعادل أمام ليفربول 2-2 في المباراة التي جمعتهما في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي ليفقد الريدز نقطتين في سباق قمة ترتيب الدوري الإنجليزي.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة
1 مانشستر سيتي 23 نقطة
2 ليفربول 22 نقطة
3 آرسنال 18 نقطة
4 أستون فيلا 18 نقطة
5 تشيلسي 17 نقطة
6 برايتون 16 نقطة
7 نوتينغهام فورست 16 نقطة
8 توتنهام هوتسبير 13 نقطة
9 برينتفورد 13 نقطة
10 فولهام 12 نقطة
11 بورنموث 12 نقطة
12 نيوكاسل يونايتد 12 نقطة
13 وست هام يونايتد 11 نقطة
14 مانشستر يونايتد 11 نقطة
15 ليستر سيتي 9 نقاط
16 إيفرتون 9 نقاط
17 كريستال بالاس 6 نقاط
18 إبسويتش تاون 4 نقاط
19 وولفرهامبتون نقطتان
20 ساوثهامتون نقطة واحدة
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
نيوكاسل يونايتد X آرسنال – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
بورنموث X مانشستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
إبسويتش تاون X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3
ليفربول X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
نوتينجهام فورست X وست هام – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
ساوثهامتون X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
وولفرهامبتون X كريستال بالاس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1.
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