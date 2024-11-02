ليفربول يلاحق السيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 -2025 بفارق نقطة عن ليفربول قبل الجولة العاشرة من البريميرليج.

وكان آرسنال أهدي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل الجانرز مع ليفربول 2-2 في ختام الجولة الماضية من البريميرليج.

وفرض آرسنال التعادل أمام ليفربول 2-2 في المباراة التي جمعتهما في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي ليفقد الريدز نقطتين في سباق قمة ترتيب الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

1 مانشستر سيتي 23 نقطة

2 ليفربول 22 نقطة

3 آرسنال 18 نقطة

4 أستون فيلا 18 نقطة

5 تشيلسي 17 نقطة

6 برايتون 16 نقطة

7 نوتينغهام فورست 16 نقطة

8 توتنهام هوتسبير 13 نقطة

9 برينتفورد 13 نقطة

10 فولهام 12 نقطة

11 بورنموث 12 نقطة

12 نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

13 وست هام يونايتد 11 نقطة

14 مانشستر يونايتد 11 نقطة

15 ليستر سيتي 9 نقاط

16 إيفرتون 9 نقاط

17 كريستال بالاس 6 نقاط

18 إبسويتش تاون 4 نقاط

19 وولفرهامبتون نقطتان

20 ساوثهامتون نقطة واحدة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد X آرسنال – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث X مانشستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

إبسويتش تاون X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

ليفربول X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

نوتينجهام فورست X وست هام – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

ساوثهامتون X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

وولفرهامبتون X كريستال بالاس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1.