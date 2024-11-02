السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يلاحق السيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 -2025 بفارق نقطة عن ليفربول قبل الجولة العاشرة من البريميرليج.

 

وكان آرسنال أهدي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل الجانرز مع ليفربول 2-2 في ختام الجولة الماضية من البريميرليج.

وفرض آرسنال التعادل أمام ليفربول 2-2 في المباراة التي جمعتهما في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي ليفقد الريدز نقطتين في سباق قمة ترتيب الدوري الإنجليزي.

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة 

1 مانشستر سيتي 23 نقطة
2 ليفربول 22 نقطة
3 آرسنال 18 نقطة
4 أستون فيلا 18 نقطة
5 تشيلسي 17 نقطة
6 برايتون 16 نقطة
7 نوتينغهام فورست 16 نقطة
8 توتنهام هوتسبير 13 نقطة
9 برينتفورد 13 نقطة
10 فولهام 12 نقطة
11 بورنموث 12 نقطة
12 نيوكاسل يونايتد 12 نقطة
13 وست هام يونايتد 11 نقطة
14 مانشستر يونايتد 11 نقطة
15 ليستر سيتي 9 نقاط
16 إيفرتون 9 نقاط
17 كريستال بالاس 6 نقاط
18 إبسويتش تاون 4 نقاط
19 وولفرهامبتون نقطتان
20 ساوثهامتون نقطة واحدة

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي 

نيوكاسل يونايتد X آرسنال – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1      

بورنموث X مانشستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2      

إبسويتش تاون X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3    

ليفربول X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1    

نوتينجهام فورست X وست هام – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1    

ساوثهامتون X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2      

وولفرهامبتون X كريستال بالاس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

الموعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

إنجازات تنتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام برايتون غدا

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ترتيب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي البريميرليج الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

الموعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وموقف ليفربول ومانشستر سيتي

الأكثر قراءة

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب في الصاغة اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

ماذا يعني رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر؟ خبير يوضح

سائق ميكروباص يسير فوق كوبري مشاه يثير غضب المصريين، والنشطاء: كارثة واستهتار (فيديو)

الحكومة تكشف حقيقة وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين

أخبار مصر: كارثة جديدة قرب سد النهضة، مقتل شاب مصري في أمريكا، تحذير من طقس اليوم، نسبة المتعاطين للمخدرات بالجهاز الإداري

زيادات جديدة في أسعار تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية

منوعات

المزيد

متجر في روسيا يطلق غرف قياس افتراضية للملابس

سائق ميكروباص يسير فوق كوبري مشاه يثير غضب المصريين، والنشطاء: كارثة واستهتار (فيديو)

علماء آثار يعثرون على قطعة خزفية عمرها 6 آلاف عام

حكيم الثورة الجزائرية ووصفوه بـ"العدو ذي القيمة"، من هو العربي بن مهيدي الذي اعترفت فرنسا بقتله

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام انهارده السبت في السوق المحلي

بعد تحذيرات الأرصاد، درجات الحرارة اليوم السبت 02 - 11- 2024 في مصر

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

جوائز الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يأتي السلام من الله على عباده؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير حلم البرق في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والمال الوفير

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان المغرب اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads