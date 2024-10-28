ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وموقف ليفربول ومانشستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي، تصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 -2025 بفارق نقطة عن ليفربول بعد انتهاء الجولة التاسعة.

وكان آرسنال أهدي نظيره مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل الجانرز مع ليفربول 2-2 في ختام الجولة التاسعة من البريميرليج.

وفرض آرسنال التعادل أمام ليفربول 2-2 في المباراة التي جمعتهما في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي ليفقد الريدز نقطتين في سباق قمة ترتيب الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي الآن

1 مانشستر سيتي 23 نقطة

2 ليفربول 22 نقطة

3 آرسنال 18 نقطة

4 أستون فيلا 18 نقطة

5 تشيلسي 17 نقطة

6 برايتون 16 نقطة

7 نوتينغهام فورست 16 نقطة

8 توتنهام هوتسبير 13 نقطة

9 برينتفورد 13 نقطة

10 فولهام 12 نقطة

11 بورنموث 12 نقطة

12 نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

13 وست هام يونايتد 11 نقطة

14 مانشستر يونايتد 11 نقطة

15 ليستر سيتي 9 نقاط

16 إيفرتون 9 نقاط

17 كريستال بالاس 6 نقاط

18 إبسويتش تاون 4 نقاط

19 وولفرهامبتون نقطتان

20 ساوثهامتون نقطة واحدة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويحتل النرويجي إيرلينح هالاند نجم مانشستر سيتي، صدارة ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 11 هدفًا.

ومنح محمد صلاح فريقه التعادل ورفع الريدز إلى 22 نقطة من تسع مباريات في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي، بينما تقدم آرسنال للمركز الثالث برصيد 18 نقطة.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إيرلينج هالاند 11 هدفًا

2- بريان مبيومو 8 أهداف

3- كريس وود 7 أهداف

4 - كول بالمر تشيلسي 7 أهداف

5- محمد صلاح ليفربول 6 أهداف