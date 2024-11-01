الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رياضة

إنجازات تنتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام برايتون غدا

محمد صلاح
محمد صلاح

  يلتقي ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح مع برايتون في الخامسة مساء غدا السبت، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

3 إنجازات تنتظر محمد صلاح 

 ويتطلع النجم الدولي المصري محمد صلاح، لمواصلة التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة، بعدما سبق له أن هز شباك تشيلسي وآرسنال في لقائي الفريق الأحمر الأخيرين.


وأحرز الفرعون المصري 6 أهداف حتى الآن في البطولة هذا الموسم، حيث يبتعد بفارق 5 أهداف خلف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.


ويرغب صلاح في الانفراد بالمركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يتقاسمه حاليا مع روبي فاولر، أسطورة ليفربول، برصيد 163 هدفا.


وستكون هذه هي المباراة رقم 17 لصلاح أمام برايتون، حيث يمتلك سجلا حافلا أمام الفريق الملقب بـ(طيور النورس) عقب تسجيله 9 أهداف وصناعته 7 أهداف أخرى لزملائه، ليساهم بذلك في 16 هدفا.


وخلال اللقاءات الـ16 السابقة لصلاح أمام برايتون، قاد (الملك المصري) ليفربول لتحقيق 9 انتصارات، مقابل 4 تعادلات و3 هزائم.

 

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