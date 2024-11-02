أماكن توفر تطعيمات الأطفال وكيفية الحصول عليها

كشف الدكتور مصطفى محمدي مدير مركز تطعيمات المصل واللقاح عن أماكن توفر تطعيمات الأطفال.

أماكن توفر تطعيمات الأطفال

وأشار إلى أن مراكز الصحة التابعة لوزارة الصحة توفر جميع التطعيمات الإجبارية لحديثي الولادة حتي عمر عامين وهي تطعيمات مضادة لأمراض معدية سواء بكتيرية أو فيروسية، مشيرًا إلى أن الطفل بعد عمر عامين يمكنه تناول التطعيمات الضرورية التي لا تقل أهمية عن التطعيمات الإجبارية وتتوفر داخل مراكز التطعيمات التابعة لفاكسيرا.

تطعيمات المواليد من عمر يوم

وتوفر وزارة الصحة تطعيمات المواليد من عمر يوم وتشمل تطعيم ضد فيروس التهاب الكبدي ب ومرض شلل الأطفال في أول ٢٤ ساعة من عمر الطفل ويتم إجراء فحص عينة دم من كعب قدم الطفل للكشف عن الأمراض الوراثية المحتمل الإصابة بها.

وقالت وزارة الصحة إنه يتوفر أيضا تطعيم الدرن خلال أول ٣ شهور من عمر الطفل وتطعيمات عند عمر شهرين وعند ٤ شهور و٦ شهور وعند عمر ٩ شهور وسنة وسنة ونصف.

وأكدت أن جميع التطعيمات توفر بالمجان.



ويحتوي برنامج التطعيمات الإجبارية الذي توفِّرها وزارة الصحة في مكاتب الصحة لكل المواليد على تطعيمات تحمي الأطفال من أمراض خطيرة قضت عليها مصر منها: "شلل الأطفال وأمراض الدفتريا والالتهاب الكبدي ب والتيتانوس والحصبة والحصبة الألمانية والنكاف والسعال الديكي".

بينما يوجد عدد من أنواع التطعيمات الضرورية غير متوفرة مجانًا في برنامج وزارة الصحة وتوفر داخل فروع فاكسيرا.

وتشمل أهم التطعيمات:



١- مكورات رئوية عند عمر شهرين يتوفر منه نوعان أحدهما يُؤخذ على ٣ جرعات كل شهرين.



٢- تطعيم الروتا، ويتوفر منه نوعان أحدهما يُؤخذ على جرعتين والآخر على ٣ جرعات، ويجب تناول التطعيم قبل عمر ٣ شهور للطفل، وهو عبارة عن نقط في الفم.



٣- تطعيم الجديري المائي، ويُؤخذ عند عمر ١٢ شهرًا عبارة عن جرعتين والجرعة الثانية عند عمر من ٤ إلى ٦ سنوات.



٤- تطعيم التهاب الكبدي أ، ويُؤخذ على جرعتين الأولى عند عمر ١٢ شهرًا والثانية عند عمر عامين.



٥- تطعيم الحمي الشوكية عبارة عن جرعة تُؤخذ عند عمر عامين وجرعة منشِّطة في الفترة من ٤ إلى ٦ سنوات.