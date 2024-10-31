وزير الصحة يبحث مع سفير جمهورية لاتفيا تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أندريس رازانس سفير جمهورية لاتفيا لدى مصر، اليوم الخميس، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى القطاع الصحي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

التعاون المشترك بين البلدين في مجال تدريب الكوادر البشرية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بالسفير، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مجال تدريب الكوادر البشرية، من خلال توفير حزمة برامج تدريبية بمجالات طب الطوارئ والرعاية الحرجة والأمراض المعدية، فضلًا عن توفير المنح الدراسية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في كلا البلدين، لاسيما في تخصصات الأورام وطب الأطفال والصحة العامة، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري وصقل مهاراتهم، كما تم بحث سبل التعاون في مجال تصنيع اللقاحات والمستحضرات الدوائية، وفتح سوق لتبادل الأدوية بين البلدين.



واستكمل "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة تبادل الزيارات بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على ترتيب زيارات ميدانية لوزير الصحة بجمهورية لاتفيا خلال زيارته المُرتقبة لجمهورية مصر العربية، لعدد من المستشفيات ومصانع الأدوية، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة المصرية في تقديم الخدمات الطبية للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين، والتي بدأت منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة، حيث أكد الوزير حرصه على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الطبي بفلسطين.



ومن جانبه، هنأ أندريس رازانس سفير جمهورية لاتفيا لدى مصر، الدكتور خالد عبد الغفار على نجاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية، مشيدًا بدور القائمين علي تنظيم مثل هذا المؤتمر، مؤكدًا تطلعه للعمل على تعزيز العلاقات بين مصر ولاتفيا.

كما أشاد بدور وزير الصحة والسكان بجهوده المبذولة للنهوض بالقطاع الصحي بمصر.