السبت 02 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

مسؤول أمريكي: واشنطن تعلق مساعداتها العسكرية لإسرائيل حال فشلت في تنفيذ مطالبها

علم أمريكا، فيتو
علم أمريكا، فيتو

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي رفيع قوله، إن "واشنطن قد تعلق مساعداتها العسكرية لإسرائيل إذا فشلت بتنفيذ مطالبها بحلول نهاية المدة المحددة من قبل بايدن".

 

إدارة بايدن لإسرائيل لمدة 30 يوما

وأوضح: "بعد مرور نصف المهلة النهائية التي حددتها إدارة بايدن لإسرائيل لمدة 30 يومًا لزيادة مستوى المساعدات الإنسانية المسموح بها في غزة، قد تعلق واشنطن مساعداتها العسكرية لإسرائيل إذا فشلت بتنفيذ مطالبها".

وأضاف: "وزير الخارجية أنتوني بلينكن، دعا إلى عدة اجتماعات داخلية لمتابعة ما إذا كانت إسرائيل تنفذ مطالب الولايات المتحدة".

واشنطن تطالب بزيادة إدخال المساعدات لقطاع غزة

وقال المسؤول الأمريكي: "نشعر بأننا لم نعد قادرين على الدفاع عن الوضع الإنساني في قطاع غزة"، خاصة أن "تل أبيب لم تمتثل لطلب واشنطن زيادة إدخال المساعدات، رغم تحذيرها من تأثير ذلك على نقل الأسلحة".

وطالب بلينكن بتحسين الوضع الإنساني المتدهور في غزة، مشيرًا إلى أن "إسرائيل يجب أن تسمح بدخول ما لا يقل عن 350 شاحنة يوميًّا تحمل الغذاء والإمدادات الأخرى التي تشتد الحاجة إليها".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الإدارة الأمريكية، وجهت أمس الخميس، توبيخًا للمسؤولين الإسرائيليين بشأن المساعدات لقطاع غزة"، موضحة أن "الشاحنات التي تدخل القطاع أقل بكثير من الطلب الأمريكي البالغ نحو 350 شاحنة يوميًّا".

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مسؤول أمريكي رفيع واشنطن مسؤول امريكي إسرائيل

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