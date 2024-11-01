السبت 02 نوفمبر 2024
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كوبري المواشي وبلاغ لوزارة الداخلية!

فيديو قصير في حدود الدقيقة.. لسيارة يسير قائدها فوق كوبري مخصص للمشاة أو خصصته المحليات لرؤوس الماشية في قرية ينتقل أهلها من جانب إلي جانب بما ييسر حركتها.. السيارة يتباهي من فيها أنهم علي جسر غير مخصص للسيارات ويحاول قائدها الهبوط بصعوبة من فوقه لحجم سيارته الكبير!


هذا ملخص الفيديو الكارثي الذي يضرب فيه مجموعة من البشر عرض الحائط بالقوانين عامة وبقوانين المرور خاصة وبالأخلاقيات العامة علي خصوص الخصوص.. جملة جرائم ترتكبها السيارة ومن فيها.. تهديد أرواح الناس.. وتعريض ممتلكات الوطن للخسارة والإهلاك واستخدام مرفق عام في غير محله، وضرب النظام العام في الصميم والتعدي علي طريق عمومي والعدوان علي الذوق العام وغيرها وغيرها!


الفيديو غير معروف التاريخ والسيارة لا تظهر أرقامها وملابس ركابها تقول إنها في أجواء مثل التي نعيشها.. فهي إما الآن أو قريبة من بدايات الشتاء سواء العام الماضي أو الذي قبله.. فالكوبري نفسه يبدو حديثا ومن سلسلة أعمال للطرق التي تمت السنوات القليلة الماضية!

 

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نهيب بوزارة الداخلية بالقبض علي هؤلاء.. والوزارة بإمكانياتها الكبيرة والمتطورة تستطيع الوصول إلي الجناة.. أرواح الناس وأمانهم يجب أن يكون محل احترام الجميع.. وممتلكات الشعب وجهد الدولة يجب أن يكون في عيون الكل.. وإلا فالقانون إلي مجراه وفيه ما يكفي لتأديب أمثال هؤلاء.. لا يسقطه التقادم أبدا!

الاخلاق قوانين المرور المرور وزارة الداخلية تطبيق القانون الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

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